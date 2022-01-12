Реал не готовий продавати Луніна, адже ним опікується сам Карло Анчелотті. Клуб бачить великі перспективи таланта та не збирається його втрачати.

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Втім, боси розуміють, що без ігрової практики Лунін може серйозно здати позиції. Роль дублера Куртуа – зовсім не те, що потрібно для розкриття потенціалу молодого футболіста.

Цього літа 33-річний голкіпер Наполі Давід Оспіна стане вільним агентом. Реал сподівається, що колумбійцеві не вдасться домовитися з поточною командою, і в результаті він погодиться стати гравцем "вершкових".

У разі такого розвитку подій двері для Луніна будуть відкриті, він зможе піти в оренду для здобуття ігрової практики. Прощатися з Луніном Реал не хоче, тому буде розглядати лише варіанти оренди з гарантією ігрового часу.

Варіанти для Луніна

Бачити українського таланта у рамці своїх воріт хочуть Аякс, Ньюкасл та ряд інших іменитих європейських клубів. Протекція Карло Анчелотті перекриває дорогу повноцінному трансферу, а давати ігровий час орендованому кіперу хоче далеко не кожен тренер.

Відповідно, Андрій зможе покинути лаву запасних Реала лише в тому випадку, якщо він та клуб отримають тверді гарантії того, що воротар гратиме.