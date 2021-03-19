Динамо в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи без жодних шансів поступилося Вільяреалу. Найкращим у складі киян став Віталій Миколенко.

Статистичний портал Whoscored обрав найкращого гравця Динамо за підсумками другого поєдинку 1/8 фіналу проти Вільяреала.

До теми Динамо безхарактерно програло Вільяреалу та покинуло Лігу Європи

Найвищу оцінку серед "біло-синіх" отримав Віталій Миколенко – 6,6 балів. Одразу троє гравців Динамо впритул наблизились до лівого захисника – Забарний, Сидорчук та Буяльський набрали по 6,5.

Втім, на фоні оцінок суперника результати киян виглядають тьмяно, адже у "жовтої субмарини" 6,6 – найгірший показник у команді. Найкращим гравцем зустрічі став Жерар Морено, який отримав 8,2 бали за дубль у ворота Бущана.