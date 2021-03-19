Мыколенко – лучший в составе Динамо в последнем матче киевлян в Лиге Европы
Динамо в матче 1/8 финала Лиги Европы без шансов уступило Вильярреалу. Лучшим в составе киевлян стал Виталий Мыколенко.
Источник:WhoScored
Статистический портал Whoscored выбрал лучшего игрока Динамо по итогам второго поединка 1/8 финала против Вильярреала.
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Наивысшую оценку среди "бело-синих" получил Виталий Миколенко – 6,6 баллов. Сразу трое игроков Динамо вплотную приблизились к левому защитнику – Забарный, Сидорчук и Буяльский набрали по 6,5.
Впрочем, на фоне оценок соперника результаты киевлян выглядят тускло, ведь у "желтой субмарины" 6,6 – худший показатель в команде. Лучшим игроком встречи стал Жерар Морено, получивший 8,2 балла за дубль в ворота Бущана.
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