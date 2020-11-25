Захисник київського Динамо та збірної України Віталій Миколенко став найкращим у складі киян у матчі 4-го туру Ліги чемпіонів, в якому "біло-сині" поступилися Барселоні.

Учора київське Динамо у матчі Ліги чемпіонів вдома поступилося Барселоні з рахунком 0:4, хоча на перерву команди пішли без забитих голів. На думку порталу InStat, у складі киян найкраще себе проявив Віталій Миколенко, інформує портал Команда1.

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В матчі з "блаугранас" його InStat Index склав 275 балів. Миколенко виконав 65 ТТД, виграв 10 єдиноборств, здійснив 18 відборів, перехоплень і підбирань. Його брак склав лише 8%.

У трійку кращих футболістів Динамо також увійшли Ілля Забарний (268 балів) і Олександр Караваєв (258 балів).

Найкращим гравцем матчу InStat вважає форварда Барселони Мартіна Брейтвейта, його гру портал оцінив у 408 балів.