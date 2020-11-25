Мыколенко – лучший в составе Динамо в матче с Барселоной – InStat
Защитник киевского Динамо и сборной Украины Виталий Миколенко стал лучшим в составе киевлян в матче 4-го тура Лиги чемпионов, в котором "бело-синие" уступили Барселоне.
Вчера киевское Динамо в матче Лиги чемпионов дома уступило Барселоне со счетом 0:4, хотя на перерыв команды ушли без забитых голов. По мнению портала InStat, в составе киевлян лучше всех себя проявил Виталий Миколенко, информирует портал Команда1.
Забарный установил рекорд сборной Украины и едва не опередил Реброва
В матче с "блаугранас" его InStat Index составил 275 баллов. Миколенко выполнил 65 ТТД, выиграл 10 единоборств, совершил 18 отборов, перехватов и подборов. Его брак составил лишь 8%.
В тройку лучших футболистов Динамо также вошли Илья Забарный (268 баллов) и Александр Караваев (258 баллов).
Лучшим игроком матча InStat считает форварда Барселоны Мартина Брейтвейта, его игру портал оценил в 408 баллов.
Поделиться новостью
-
Это просто свинство, – Сергей Притула возмутился решением УЕФА о техническом поражении Украинысегодня , 20:07
-
"Забытые имена". Трагическая история футболиста сборной Украины, который угас в 25сегодня , 12:23
-
Врач, который отменил игру Швейцария – Украина, ранее разрешал играть футболистам с COVID-1920 ноября , 13:22