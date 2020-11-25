Защитник киевского Динамо и сборной Украины Виталий Миколенко стал лучшим в составе киевлян в матче 4-го тура Лиги чемпионов, в котором "бело-синие" уступили Барселоне.

Вчера киевское Динамо в матче Лиги чемпионов дома уступило Барселоне со счетом 0:4, хотя на перерыв команды ушли без забитых голов. По мнению портала InStat, в составе киевлян лучше всех себя проявил Виталий Миколенко, информирует портал Команда1.

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В матче с "блаугранас" его InStat Index составил 275 баллов. Миколенко выполнил 65 ТТД, выиграл 10 единоборств, совершил 18 отборов, перехватов и подборов. Его брак составил лишь 8%.

В тройку лучших футболистов Динамо также вошли Илья Забарный (268 баллов) и Александр Караваев (258 баллов).

Лучшим игроком матча InStat считает форварда Барселоны Мартина Брейтвейта, его игру портал оценил в 408 баллов.