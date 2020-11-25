Захисник збірної України Ілля Забарний став першим гравцем, який до 19 років провів за національну команду 4 матчі. У футболіста ще достатньо часу, аби збільшити цей показник.

В історії збірної України було 6 гравців, яким вдалося дебютувати за національну команду до 19 років, повідомляє портал Команда1.

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Забарний дебютував у футболці національної команди у 18 років 36 днів. Лише 13 днів йому не вистачило до показника Сергія Реброва, який залишається наймолодшим дебютантом.

Зате він встановив інший рекорд – провів 4 матчі до 19-річчя, і має можливість збільшити цей показник до 1 вересня 2021 року. Саме в цей день він святкуватиме День народження.

Раніше рекорд належав Віталію Лисицькому. Він дебютував у 18 років і 304 дні, а через два тижні вже мав в активі три поєдинки. Тоді Лисицький побив рекорд Андрія Шевченка зразка 1995-го (два матчі у збірній до 19-річчя).