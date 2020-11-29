Гравець збірної України провів весь поєдинок проти Стандарду, однак команди сильнішого не визначили (0:0).

Богдан Михайліченко вийшов у стартовому складі господарів і відіграв весь матч. Українець діяв на позиції лівого захисника і відзначився небезпечним ударом у другому таймі.

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Для українця недільний поєдинок став десятим у складі Андерлехта. В активі Михайліченка – один забитий гол в дебютній зустрічі.

Після 14 турів Андерлехт йде на 7-й сходинці. Команда Венсана Компані набрала 22 пункти і відстає від Бєєрсхота, який лідирує у Лізі Жупіле, на 6 очок.