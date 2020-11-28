Чинний чемпіон Угорщини продовжує впевнено перемагати у внутрішній першості. Цього разу команда Сергія Реброва у будапештському дербі здолала МТК (2:0).

У другому поспіль поєдинку угорського чемпіонату Сергій Ребров довірив місце у стартовому складі лише одному земляку – Ігорю Харатіну. Натомість інший гравець збірної України Олександр Зубков провів весь матч на лаві запасних.

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Харатін відіграв усі 90 хвилин, участі у гольових атаках не брав. Ференцварош забив по голу в кожному із таймів і впевнено переміг 2:0. Українець провів загалом непоганий матч, однак записав до пасиву жовту картку.

Після десяти зіграних поєдинків Ференцварош має 26 очок. На чотири пункти менше у найближчого переслідувача Фехервара. Проте команда Івана Петряка провела на один тур більше.

У середу, 2 грудня, на угорського чемпіона у Лізі чемпіонів чекає справжнє випробування – в Будапешті гостюватиме Барселона. У першій зустрічі команда Кумана не залишила шансів супернику – 5:1.