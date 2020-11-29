Игрок сборной Украины провел весь поединок против Стандарда, однако команды сильнейшего не определили (0:0).

Богдан Михайличенко вышел в стартовом составе хозяев и отыграл весь матч. Украинец действовал на позиции левого защитника и отметился опасным ударом во втором тайме.

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Для украинца воскресный поединок стал десятым в составе Андерлехта. В активе Михайличенко – один забитый гол в дебютной встрече.

После 14 туров Андерлехт идет на 7-й строчке. Команда Венсана Компани набрала 22 пункта и отстает от Беерсхота, который лидирует в Лиге Жупиле, на 6 очков.