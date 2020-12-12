Захисник збірної України Богдан Михайліченко провів усі 90 хвилин у поєдинку проти Генка (1:0), який очолює бельгійську Лігу Жупіле.

Долю протистояння вирішив єдиний гол у другому таймі. Лукас Нмеча заробив пенальті і сам його реалізував на 59-й хвилині.

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Богдан Михайліченко вийшов у стартовому складі Андерлехта і відіграв весь поєдинок. Після перерви українець заробив жовту картку. Для нього цей матч виявився 12-м у футболці нової команди. В активі українця один забитий гол.

Після 16-ти турів команда Михайліченка впритул наблизилася до лідерів і поки йде четвертою. Андерлехт набрав 26 очок. На п'ять пунктів більше у Генка, який очолює турнірну таблицю бельгійської ліги.