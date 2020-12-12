Защитник сборной Украины Богдан Михайличенко провел все 90 минут в поединке против Генка (1:0), который возглавляет бельгийскую Лигу Жупиле.

Судьбу противостояния решил единственный гол во втором тайме. Лукас Нмеча заработал пенальти и сам его реализовал на 59-й минуте.

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Богдан Михайличенко вышел в стартовом составе Андерлехта и отыграл весь поединок. После перерыва украинец заработал желтую карточку. Для него этот матч оказался 12-м в футболке новой команды. В активе украинца один забитый гол.

После 16-ти туров команда Михайличенко вплотную приблизилась к лидерам и пока идет четвертой. Андерлехт набрал 26 очков. На пять пунктов больше в Генка, который возглавляет турнирную таблицу бельгийской лиги.