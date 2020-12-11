В останньому матчі групового етапу Ліги Європи Гент розгромно поступився Хоффенхайму.

У матчі 6-го туру Ліги Європи Гент поступився Хоффенхайму з рахунком 1:4, повідомляє Збірна24.

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Захисник Ігор Пластун та хавбек Роман Безус вийшли на поле з перших хвилин, а Роман Яремчук вступив у гру на 56-й хвилині. Втім, встояти перед німецьким нападом українці своїй команді не допомогли.

Відтак, Гент без жодного залікового пункту в активі покидає Лігу Європи.

Ліга Європи, 6-й тур

Хоффенхайм – Гент – 4:1

Голи: Байєр, 21, 49, Сков, 26, Крамаріч, 64 – Фортуна, 81