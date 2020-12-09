Наставник збірної Франції Дідьє Дешам поділився враженнями від жеребкування кваліфікаційного раунду на Чемпіонат світу-2022.

На думку Дешама, збірній Франції доведеться плідно попрацювати на відборі ЧС-2022, але його підопічні є фаворитами і мають впоратися із завданням. Про це він розповів у коментарі Федерації футболу Франції.

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"Ми дуже добре знаємо збірні України та Фінляндії, адже з ними наша команда зустрічалася зовсім недавно. Натомість ми, наприклад, ніколи не грали в Казахстані. Поїздка туди буде дуже довгою. Почекаємо до завтрашнього дня, аби дізнатися розклад матчів. Це може викликати додаткові труднощі.

Франція – фаворит групи, але всі необхідні очки нам доведеться здобувати в поєдинках із конкретними суперниками. Мета зрозуміла – фінішувати першими у нашій групі. Ми повинні зафіксувати цю ідею й не думати про інші. Навіть розглядати можливість посісти другу сходинку ризиковано", – сказав Дешам.

Нагадаємо, Україна протистоятиме Франції у першому матчі в групі D, який відбудеться 24 березня 2021 року.