Наставник сборной Франции Дидье Дешам поделился впечатлениями от жеребьевки квалификационного раунда на Чемпионат мира-2022.

По мнению Дешама, сборной Франции придется поработать на отборе ЧМ-2022, но его подопечные являются фаворитами и должны справиться с задачей. Об этом он рассказал в комментарии Федерации футбола Франции.

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"Мы очень хорошо знаем сборные Украины и Финляндии, ведь с ними наша команда встречалась совсем недавно. Вместо этого мы, например, никогда не играли в Казахстане. Поездка туда будет очень длинной. Подождем до завтра, чтобы узнать расписание матчей. Это может вызвать дополнительные трудности.

Франция – фаворит группы, но все необходимые очки нам придется зарабатывать в поединках с конкретными соперниками. Цель понятна – финишировать первыми в нашей группе. Мы должны зафиксировать эту идею и не думать о других. Даже рассматривать возможность занять второе место рискованно", – сказал Дешам.

Напомним, Украина будет противостоять Франции в первом матче в группе D, который состоится 24 марта 2021 года.