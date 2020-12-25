Зірковий форвард Барселони Ліонель Мессі подарує пиво кожному голкіперу, у ворота якого забивав гол.

Нещодавно Ліонель Мессі забив 644-й гол ща Барселону, побивши рекорд легендарного Пеле за кількістю голів у футболці одного клубу. З цієї нагоди аргентинець надішле 644 пляшки подарункового пива усім воротарям, яким забивав, повідомляє Editorji.

Читайте також Євро-2020: найзірковіший суперник України повертається після важкої травми

Кожен голкіпер отримає стільки пляшок пива, скільки голів пропустив від легендарного аргентинця. Подарунок від Лео отримають і українські голкіпери.

Колишній кіпер збірної України Андрій Дикань отримає 4 пляшки, Андрій Пятов – 3, 2 пляшки аргентинець надішле Олександру Шовковському і ще одну – Руслану Нещерету.