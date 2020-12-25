Звездный форвард Барселоны Лионель Месси подарит пиво каждом голкиперу, в ворота которого забивал гол.

Недавно Лионель Месси забил 644-й гол ща Барселону, побив рекорд легендарного Пеле по количеству голов в футболке одного клуба. По этому случаю аргентинец направит 644 бутылки подарочного пива всем вратарям, которым забивал, сообщает Editorji.

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Каждый голкипер получит столько бутылок пива, сколько голов пропустил от легендарного аргентинца. Подарок от Лео получат и украинские голкиперы.

Бывший кипер сборной Украины Андрей Дикань получит 4 бутылки, Андрей Пятов – 3, 2 бутылки аргентинец пришлет Александру Шовковскому и еще одну – Руслану Нещерету.