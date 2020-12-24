Захисник збірної Нідерландів Вірджил ван Дейк почав тренуватися після важкої травми коліна.

Центральний захисник Ліверпуля та збірної Нідерландів Вірджил ван Дейк продовжує реабілітацію після травми та почав виконувати вправи з м'ячем. Відповідне відео футболіст розмістив на своїй сторінці у Twitter.

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Зірка ще перебуває під наглядом терапевтів. Очікується, що незабаром захисник збільшуватиме інтенсивність навантажень. За оптимістичними прогнозами, ван Дейк зможе допомогти Ліверпулю на фінальному відрізку нинішнього сезону.

Нагадаємо, центрбек Ліверпуля пошкодив хрестоподібні зв'язки у зіткненні з голкіпером Евертона Джорданом Пікфордом у матчі 5-го туру АПЛ, а 30 жовтня його прооперували у Лондоні.