Хавбек Аталанти Руслан Маліновський став найкращим гравцем за підсумками матчу проти Інтера. На думку футболіста, він підходить до своїх оптимальних кондицій.

Минулого року Руслана Маліновського турбувала стара проблема – рубець на животі. Він відмовлявся від хірургічного втручання, щоб зіграти за Україну на Євро-2020.

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Після турніру він таки ліг під ніж хірурга, через що пропустив велику частину підготовки до нового сезону.

Втім, зараз гравець набирає форму та є одним із лідерів команди Гасперіні.

Мені вже краще, знадобився час, щоб набрати форму після операції. Гасперіні дуже зарядив нас перед цим матчем, ми впевнені в собі,

– сказав Маліновський.

Нагадаємо, у футболіста не склалися стосунки з новим тренером збірної Олександром Петраковим, фахівець не бачить його в основі націоанальної команди.

Через конфлікт Петраков не викликав Маліновського на жовтневі матчі збірної проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини.