Мені потрібен був час, – Маліновський лякає суперників шаленою формою
Джерело:телеграм-канал Джанлука Лападула
Хавбек Аталанти Руслан Маліновський став найкращим гравцем за підсумками матчу проти Інтера. На думку футболіста, він підходить до своїх оптимальних кондицій.
Минулого року Руслана Маліновського турбувала стара проблема – рубець на животі. Він відмовлявся від хірургічного втручання, щоб зіграти за Україну на Євро-2020.
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Після турніру він таки ліг під ніж хірурга, через що пропустив велику частину підготовки до нового сезону.
Втім, зараз гравець набирає форму та є одним із лідерів команди Гасперіні.
Мені вже краще, знадобився час, щоб набрати форму після операції. Гасперіні дуже зарядив нас перед цим матчем, ми впевнені в собі,
– сказав Маліновський.
Нагадаємо, у футболіста не склалися стосунки з новим тренером збірної Олександром Петраковим, фахівець не бачить його в основі націоанальної команди.
Через конфлікт Петраков не викликав Маліновського на жовтневі матчі збірної проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини.Не викликати Маліновського – злочин, – агент закликає Петракова повернути футболіста у збірну