Экс-игрок сборной Украины Марьян Швед в последний раз выходил в составе Мехелена 17 октября.

Украинец появился на поле на заключительные 11 минут. На тот момент его Мехелен выигрывал у Левена 2:1. Поединок так и завершился.

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Для воспитанника Карпат этот матч стал лишь четвертым в футболке Мехелена. Команда, которая арендовала Шведа у Селтика, идет на 16-й строчке Лиги Жупиле и имеет в активе 17 очков. Левен занимает четвертое место с 29 очками.

Чемпионат Бельгии, 17-й тур

Левен – Мехелен – 1:2

Голы: Анри, 61 – Мрабти, 27, Хуберт, 30 (автогол)