Мехелен победил одного из лидеров – Швед вернулся после длительной паузы
Экс-игрок сборной Украины Марьян Швед в последний раз выходил в составе Мехелена 17 октября.
Украинец появился на поле на заключительные 11 минут. На тот момент его Мехелен выигрывал у Левена 2:1. Поединок так и завершился.
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Для воспитанника Карпат этот матч стал лишь четвертым в футболке Мехелена. Команда, которая арендовала Шведа у Селтика, идет на 16-й строчке Лиги Жупиле и имеет в активе 17 очков. Левен занимает четвертое место с 29 очками.
Чемпионат Бельгии, 17-й тур
Левен – Мехелен – 1:2
Голы: Анри, 61 – Мрабти, 27, Хуберт, 30 (автогол)
Чемпіонат Бельгії 2020/21, 13-й тур
Левен – Мехелен – 1:2
Голи: Анрі, 61 – Мрабті, 27, Хуберт, 31 (аг.)
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