Українець зіграв 59 хвилин і відзначився другим взяттям воріт у сезоні.

Руслан вийшов у стартовому складі Аталанти на матч проти Лаціо. Вже на 7-й хвилині господарі відкрили рахунок – Маліновський виконав кутовий, Луїс Мурієль скинув на Хосе Паломіно, з ударом якого Пепе Рейна впорався. Проте першим на добиванні виявився Берат Джімшиті – 1:0.

Джерело: 24 канал

Відповідь римлян була переконливою. Ще до перерви Лаціо зусиллями Ведада Мурікі та Франческо Ачербі перевернули все з ніг на голову. Однак незабаром Маліновський скористався класною передачею Мурієля і зрівняв рахунок.

У другому таймі команди спромоглися лише на один забитий гол і вилучення. І обидві ці події організували гравці Аталанти. На 53-й хвилині Паломіно залишив свою команду в меншості, однак практично відразу Олексій Міранчук забив, як виявилося, переможний гол.

Базові дати півфіналу, який складатиметься з двох поєдинків – 3 та 10 лютого. Суперником бергамасків буде переможець пари Наполі – Спеція, які визначать сильнішого у четвер, 28 січня.

Гол Маліновського

Кубок Італії, ¼ фіналу

Аталанта – Лаціо 3:2

Голи: Джімшиті, 7, Маліновський, 37, Міранчук, 57 – Мурікі, 37, Ачербі, 34.

Маліновський не покине Аталанту – агент футболіста назвав чутки смішними