Голова комітету національних команд УАФ Мирон Маркевич поділився враженнями від результату жеребкування кваліфікаційного етапу на Мундіаль в Катарі.

На думку Мирона Маркевича, українській збірній доведеться плідно попрацювати для отримання путівки на ЧС-2022, але шанси "жовто-синіх" на успіх доволі високі. Про це він розповів порталу 1927.kiev.ua.

До речі: Суперники збірної: топова Франція, прогресивна Фінляндія, загадкова Боснія, екзотичний Казахстан

"Могли випасти і кращі суперники. Боснія та Герцоговина – непроста команда, Фінляндія – теж. Про збірну Франції я взагалі не говорю. Виліт в Казахстан: якщо буде спарена гра, летіти туди і грати на штучному полі – завдання не з простих.

Все ж, ми повинні вийти із групи. Франція – явний фаворит, а ми претендуємо на друге місце. Збірній України потрібно буде добре попітніти в цій групі.

Могло бути і краще з суперниками, але повинно бути все нормально", – сказав Маркевич.

Нагадаємо, за вихід на Мундіаль Україна боротиметься з Францією, Фінляндією, Боснією та Герцеговиною та Казахстаном.