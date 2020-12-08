Председатель комитета национальных команд УАФ Мирон Маркевич поделился впечатлениями от результата жеребьевки квалификационного этапа на Мундиаль в Катаре.

По мнению Мирона Маркевича, украинской сборной придется поработать для гарантии путевки на ЧМ-2022, но шансы "желто-синих" на успех достаточно высоки. Об этом он рассказал порталу 1927.kiev.ua.

Кстати: Соперники сборной: топовая Франция, прогрессивная Финляндия, загадочная Босния, экзотический Казахстан

"Могли выпасть и лучшие соперники. Босния и Герцеговина – непростая команда, Финляндия – тоже. О сборной Франции я вообще не говорю. Вылет в Казахстан: если спаренная игра, лететь туда и играть на искусственном поле – задача не из простых.

Тем не менее, мы должны выйти из группы. Франция – явный фаворит, а мы претендуем на второе место. Сборной Украины нужно будет хорошо попотеть в этой группе.

Могло быть и лучше с соперниками, но должно быть все нормально", – сказал Маркевич.

Напомним, за выход на Мундиаль Украина будет бороться с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.