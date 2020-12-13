Захисник збірної України Микола Матвієнко став найкориснішим футболістом "гірників" у груповому етапі Ліги чемпіонів 2020/21.

Статистичний портал InStat оцінив дії всіх гравців донецького Шахтаря за підсумками групового етапу Ліги чемпіонів, повідомляє Команда1.

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Найефективнішим гравцем "гірників" став Микола Матвієнко, який набрав 293 бали. У першій трійці опинилися Додо (286) та Хочолава (283). Четверту та п'яту сходинку ділять Тарас Степаненко та Тете, в них по 282 бали.

Найгіршим футболістом Шахтаря став Дентіньо з показником 248 балів.

Зазначимо, що враховувалися показники лише тих гравців, що зіграли не менше 4 матчів.

У всіх шести іграх групового етапу Ліги чемпіонів брали участь лише Бондар, Додо, Майкон, Марлос, Тете та Соломон. Ізраїльтянин завдяки двом забитим голам став найкращим бомбардиром "гірників".

Нагадаємо, вже 14 грудня Шахтар дізнається суперника в 1/16 фіналу Ліги Європи.