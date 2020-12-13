Защитник сборной Украины Николай Матвиенко стал самым полезным футболистом "горняков" в групповом этапе Лиги чемпионов 2020/21.

Статистический портал InStat оценил действия всех игроков донецкого Шахтера по итогам группового этапа Лиги чемпионов, сообщает Команда1.

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Самым эффективным игроком "горняков" стал Николай Матвиенко, набрав 293 балла. В первой тройке оказались Додо (286) и Хочолава (283). Четвертую и пятую строчку делят Тарас Степаненко и Тете, у них по 282 балла.

Худшим футболистом Шахтера стал Дентиньо с показателем 248 баллов.

Отметим, что учитывались показатели только тех игроков, которые сыграли не менее 4 матчей.

Во всех шести играх группового этапа Лиги чемпионов участвовали только Бондарь, Додо, Майкон, Марлос, Тете и Соломон. Израильтянин благодаря двум забитым голам стал лучшим бомбардиром "горняков".

Напомним, уже 14 декабря Шахтер узнает соперника в 1/16 финала Лиги Европы.