Матч Ліги націй між збірними Німеччини та України довірили розсудити румуну Овідіу Хацегану. Він вже неодноразово перетинався з українськими командами, в тому числі і зі збірної України.

Загалом на матчі Німеччина – Україна працюватиме румунська бригада арбітрів. Головним в полі буде Овідіу Хацеган. На лініях йому допомагатимуть Октавіан Шовре та Себастьян Георге. Четвертий арбітр – Себастьян Колческу.

Матч Німеччина – Україна відбудеться в суботу, 14 листопада. Початок о 21:45.

Для Овідіу Хацегана це не перший матч за участі українських команд. Він вже в цьому сезоні двічі працював на матчах "Динамо" з тими самими помічниками. Перший раз це був матч кваліфікації Ліги чемпіонів проти бельгійського "Гента" на виїзді. Кияни перемогли 2:1. Він же працював і на матчі першого туру групового етапу, в якому "Динамо" приймало італійський "Ювентус". Ця гра закінчилася поразкою киян.

Загалом же українські клуби десять разів грали за суддівства Хацегана. Найбільше – "Динамо" (5 матчів). Він також судив матчі "Шахтаря" (3 гри), "Металіста" (1 матч) та "Карпат" (1 матч). В цих іграх українські команди шість разів перемогли, тричі зіграли внічию та один раз поступилися.

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Щодо збірної України, то наші шляхи перетиналися лише один раз. Хацеган був головним арбітром матчу Північна Македонія – Україна у відборі на Євро-2016. Тоді українці перемогли на виїзді 2:0. Один з голів Євген Селезньов забив з пенальті.