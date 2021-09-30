Віктор Циганков провів 200-й матч у футболці київського Динамо. Окрім того, матч проти Баварії став для 23-річного хавбека 50-м у єврокубках.

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Таким чином молодий футболіст став 24-м гравцем Динамо, хто долав рубіж у 200 матчів. Лідером в списку є легенда киян Олександр Шовковський, який провів за "біло-синіх" 636 матчів.

Перший свій матч у єврокубках Циганков провів 13 вересня 2016 року проти Наполі.

Нагадаємо, святкування ювілею Віктору зіпсула мюнхенська Баварія – кияни програли з рахунком 0:5.