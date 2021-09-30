Баварія не відчула спротиву від київського Динамо – мюнхенці знищили киян з рахунком 5:0. За словами Бущана, команда не до кінця змогла виконати настанови Мірчі Луческу.

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Зокрема, "біло-сині" не змогли створити вільні зони для власного просування вперед та стримати футболістів Баварії, які створювали шалений натиск.

Мої враження від матчу? Тут нема про що говорити. Що Луческу сказав футболістам після гри? Нас трошки "струсонули" після матчу, але це залишиться в роздягальні. Ми готуємося тепер на неділю, на дуже важливий матч з Шахтарем. Наша мета – стати чемпіонами,

– сказав Бущан.

Квартет Е після 2 турів з 6 очками очолює Баварія, на другому місці у групі – Бенфіка Романа Яремчука, в якої 4 залікові пункти. Динамо з 1 балом розташувалося на тертьому місці, а на дні таблиці без очок опинилася Барселона.