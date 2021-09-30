Виктор Цыганков провел 200-й матч в футболке киевского Динамо. Кроме того, матч против Баварии стал для 23-летнего хавбека 50-м в еврокубках.

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Таким образом молодой футболист стал 24-м игроком Динамо, кто преодолевал рубеж в 200 матчей. Лидером в списке является легенда киевлян Александр Шовковский, который провел за "бело-синих" 636 матчей.

Первый свой матч в еврокубках Цыганков провел 13 сентября 2016 против Наполи.

Напомним, празднование юбилея Виктору испортила мюнхенская Бавария – киевляне проиграли со счетом 0:5.