На поєдинку третього туру групового раунду Ліги Європи між бельгійським "Антверпеном"та австрійським ЛАСКом працюватиме українська суддівська бригада. Цей матч довірили обслужити Євгену Арановському.

Про призначення Євгена Арановського арбітром цього матчу повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Допомагатимуть йому українські арбітри Володимир Висоцький та Віктор Матяш на лініях. Четвертим арбітром призначили Віталія Романова.

Матч "Антверпен" – ЛАСК відбудеться в четвер, 5 листопада, і розпочнеться о 22.00 за київським часом.

Нагадаємо, що у складі ЛАСКу виступає захисник національної збірної України Євген Чеберко. Він лише влітку перебрався до австрійської команди. Однак зіграв лише у двох матчах (один вихід у старті).