На поединке третьего тура группового раунда Лиги Европы между бельгийским "Антверпеном" и австрийским ЛАСКом будет работать украинская судейская бригада. Этот матч доверили обслужить Евгению Арановскому.

О назначении Евгения Арановського арбитром этого матча сообщает официальный сайт УЕФА.

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Будут помогать ему украинские арбитры Владимир Высоцкий и Виктор Матяш на линиях. Четвертым арбитром назначили Виталия Романова.

Матч "Антверпен" – ЛАСК состоится в четверг, 5 ноября, и начнется в 22.00 по киевскому времени.

Напомним, что в составе ЛАСКа выступает защитник национальной сборной Украины Евгений Чеберко. Он только летом перебрался в австрийскую команду. Однако сыграл только в двух матчах (один выход в старте).