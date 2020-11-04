За результатами тестування на коронавірус у розташуванні бельгійського "Гента", за який виступають Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун, виявлено кілька випадків захворювання.

Як повідомлялося раніше, український захисник Ігор Пластун отримав позитивний результат тесту на COVID-19 та самоізолювався. Крім нашого оборонця, 1 листопада захворювання було виявлено у ще двох його партнерів: Андреаса Ханче-Ольсена і Джордана Ботаки.

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Однак за результатами чергових тестів коронавірус у всіх трьох не підтвердився. Натомість позитивні тести отримали головний тренер "Гента" Вім Де Деккер, тренер воротарів Френкі Вандендріссхе, а також два футболісти: захисник Мішель Нгаду-Нгаджі і голкіпер Деві Руф.

Варто зауважити, що у четвер, 5 листопада, бельгійці зіграють у Лізі Європи проти сербської "Црвени Звезди".