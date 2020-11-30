Легендарный украинский тренер убежден, что Украина не заслужила на техническое поражение в матче 6-го тура Лиги наций против Швейцарии.

По мнению Мирона Маркевича, в случае проведения матча "желто-синие" не уступили бы Швейцарии и сохранили прописку в элитном дивизионе Лиги наций. Об этом он рассказал в комментарии Футбол NEWS.

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"Можно было бы найти время, чтобы провести этот матч. Ничего страшного не произошло бы. Наша сборная не заслужила такой вердикт. Швейцарцы поймали свой момент, чтобы не играть. Не думаю, что мы бы проиграли в Швейцарии.

Хочется надеяться, что все-таки есть шанс провести эту встречу. Учитывая то, что суд в Лозанне... Посмотрим, возможно, там люди более адекватные", – сказал Маркевич.

Отметим, что вскоре УАФ должен получить мотивационную часть решения УЕФА, после чего обратится в Спортивный арбитражный суд.