"Артем став гнучкішим у плані тактики. Форвард трохи пограв за кордоном, і це був для нього безцінний досвід. Видно, що зараз Довбик упевнений у собі. Скажу чесно, я радий, що у 2015 році не помилився", – сказав Маркевич і пригадав момент, коли молодий нападник приїхав на оглядини у Дніпро. Тоді команду очолював саме Мирон Богданович.

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Однак Маркевич вважає, що в одному з компонентів Довбик ще повинен суттєво додати:

Хотів би побажати Артему, щоб він посилив свою гру на другому поверсі. Для цього Довбик з його зростом і потужністю має всі передумови.

Також експерт порівняв провідних українських нападників: Довбика та Яремчука: "Артем має класний удар, чого не вистачає Роману. Але Яремчук найкраще діє на другому поверсі".

Крім того, Маркевич радить Довбику не затримуватися в УПЛ:

Якщо є можливість, треба йти, але лише у сильний європейський клуб. Міняти шило на мило немає сенсу. Потрібно завжди рухатися тільки вперед, хоча Шахтар та Динамо завжди виступають у єврокубках… Не думаю, що це був би найгірший варіант для нападника. Але знову ж таки, якщо є можливість потрапити до якогось авторитетного європейського клубу, її треба використати. Класний форвард підійде будь-якій команді. Але, повторюся, якщо Артем хоче стати топ-нападником Європи, йому потрібно покращити гру на другому поверсі.

Артем Довбик лідирує у гонці бомбардирів Прем'єр-Ліги з 14 голами у 17 поєдинках.