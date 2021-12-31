Як розповів футболіст, він зі звичайної робочої сім'ї, тому змалку намагався допомогти батькам або скоротити їхні витрати на свої потреби. Вперше це вдавалося зробити саме завдяки футболу.

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Одного разу Артем помітив, що у партнера по команді гарний телефон, а при ньому завжди є гроші. Той поділився, що в неділю їздить грати за село, де йому платили гроші.

"Там по 300 гривень за гру платили плюс по 100 за кожен гол. Кажу: "Бери мене". Він відповів: "Легко". Так я почав заробляти на футболі. Парочку заб'єш – додому 500 гривень везеш. Тоді долар, здається, ще по вісім був. По 50 – 60 доларів на тиждень мав. І від батьків намагався не приховувати", – розповів Довбик.

Нагадаємо, на зимову перерву Артем пішов найкращим бомбардиром УПЛ, на його рахунку 14 голів.