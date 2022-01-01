"Артем стал более гибким в плане тактики. Форвард немного поиграл за границей, и это был для него бесценный опыт. Видно, что сейчас Довбик уверен в себе. Скажу честно, я рад, что в 2015 году не ошибся", – сказал Маркевич и вспомнил момент, когда молодой нападающий приехал на просмотр в Днепр. Тогда команду возглавлял именно Мирон Богданович.

К теме Играл за село, платили 300 гривен, – Довбык рассказал о первом футбольном заработке

Однако Маркевич считает, что в одном из компонентов Довбик еще должен существенно добавить:

Хотел бы пожелать Артему, чтобы он усилил свою игру на втором этаже. Для этого у Довбика с его ростом и мощностью есть все предпосылки.

Также эксперт сравнил ведущих украинских нападающих: Довбика и Яремчука: "Артем имеет классный удар, чего не хватает Роману. Но Яремчук лучше действует на втором этаже".

Кроме того, Маркевич советует Довбику не задерживаться в УПЛ:

Если есть возможность, нужно уходить, но только в сильный европейский клуб. Менять шило на мыло нет смысла. Нужно всегда двигаться только вперед, хотя Шахтер и Динамо всегда выступают в еврокубках… Не думаю, что это был бы самый плохой вариант для нападающего. Но опять же, если есть возможность попасть в какой-нибудь авторитетный европейский клуб, ее нужно использовать. Классный форвард подойдет любой команде. Но, повторюсь, если Артем хочет стать топ-нападающим Европы, ему нужно улучшить игру на втором этаже.

Артем Довбик лидирует в гонке бомбардиров Премьер-Лиги с 14 голами в 17 поединках.