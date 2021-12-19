Вже на 5-й хвилині гості повели у рахунку. Зінченко запустив черпачком у прорив Жоау Канселу, який зумів зберегти м'яч у грі і виконав навіс у центр штрафного майданчика. Кіран Кларк розраховував на кіпера Мартіна Дубравку і залишив м'яч воротарю. Цим непорозумінням скористався Рубен Діаш і головою розстріляв кіпера. –

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А у середині тайму Сіті забили вдруге. Затяжна позиційна атака завершилася фантастичним ударом Канселу без шансів для Дубравки!

По перерві команда Хосепа Гвардіоли забила втретє. Зінченко виконав ідеальний навіс точно на ногу Ріяду Марезу, який пробив у дотик. Спершу рефері не зарахував взяття воріт, проте після допомоги VAR Мартін Аткінсон вказав на центр поля.

На цьому лідер АПЛ не зупинився і забив ще раз. Габріел Жезус прорвався по лівому фланзі і викотив на порожні ворота Рахіму Стерлінгу.

Портал Whoscored поставив Зінченку високу оцінку 7,98. Це третій найкращий показник у матчі.

Відео гольової передачі Зінченка

Чемпіонат Англії, 18 тур

Ньюкасл – Манчестер Сіті 0:4

Голи: Рубен Діаш, 5, Канселу, 27, Марез, 64, Стерлінг, 86.