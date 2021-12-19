Уже на 5-й минуте гости повели в счете. Зинченко запустил черпачком в прорыв Жоау Канселу, который сумел сохранить мяч в игре и выполнил навес в центр штрафной. Киран Кларк рассчитывал на кипера Мартина Дубравку и оставил мяч вратарю. Этим недоразумением воспользовался Рубен Диаш и головой расстрелял кипера.

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А в середине тайма Сити забили во второй раз. Затяжная позиционная атака завершилась фантастическим ударом Канселу без шансов для Дубравки!

После перерыва команда Хосепа Гвардиолы забила в третий раз. Зинченко выполнил идеальный навес точно на ногу пробившему в касание Рияду Марезу. Сначала рефери не засчитал взятие ворот, однако после помощи VAR Мартин Аткинсон указал на центр поля.

На этом лидер АПЛ не остановился и забил еще раз. Габриэл Жезус прорвался по левому флангу и выкатил на пустые ворота Рахиму Стерлингу.

Портал Whoscored поставил Зинченко высокую оценку 7,98. Это третий лучший показатель матча.

Видео голевой передачи Зинченко

Чемпионат Англии, 18 тур

Ньюкасл – Манчестер Сити 0:4

Голы: Рубен Диаш, 5, Канселу, 27, Марез, 64, Стерлинг, 86.