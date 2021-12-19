За словами Зінченка, Шевченко та Гвардіола дуже віддані своїй роботі. Фахівці роблять усе, щоб їхні команди демонстрували високий рівень гри.

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"Обидва – фанати футболу, віддаються на всі 200 відсотків. Звичайно, у них є точки дотику в баченні і розумінні гри. Навіть коли був у клубі і приїжджав до збірної, мені не треба було якусь величезну кількість часу на адаптацію. У цьому плані мені було набагато простіше", – розповів футболіст.

Зазначимо, що наразі Гвардіола та Шевченко перебувають дещо на різних полюсах. Манчестер Сіті під керівництвом іспанця очолює таблицю АПЛ, а Дженоа Шевченка намагається зберегти прописку у Серії А.