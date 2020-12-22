Колишній голова селекційної служби Зеніта Антон Євменов пригадав, як український хавбек у 2016 році майже переїхав у Санкт-Петербург.

За словами Євменова, Луческу дуже хотів підписати молодого Зінченка, але клуб втратив час на роздуми через високу ціну. Про це він розповів телеканалу Матч Прем'єр.

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Я вів переговори щодо цього трансферу, сам кілька разів літав до Уфи. На той момент головний тренер Зеніта Мірча Луческу говорив, що цей футболіст був потрібен клубу. Але ціна була висока, поки ми думали про суму, українець перейшов у Манчестер Сіті, – розповів Євменов.

Нагадаємо, Зінченко став гравцем Манчестер Сіті дітом 2016 року. "Містяни" заплатили Уфі 2 мільйони євро. У той час Зеніт очолював Мірча Луческу.

Зазначимо, у поточному сезоні Зінченко взяв участь лише у 5 матчах за Манчестер Сіті, результативними діями не відзначався.