Украинец отличился первым результативным действием в сезоне.

Манчестер Сити победил на выезде Арсенал в поединке ¼ финала Кубка лиги (4:1). В старте команды Пепа Гвардиолы вышел Александр Зинченко и провел на поле весь матч.

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Уже на 3-й минуте игрок украинской сборной выполнил прекрасную передачу с левого фланга точно на голову Габриэлу Жезусу.

Вскоре лондонцы сравняли счет – сделал это Александр Ляказетт, который воспользовался пасом Мартинелли. Однако после перерыва забивали только гости. Сначала отличился Рияд Марез, потом Фернандиньо выдал пас на Фила Фодена. Позже уже 20-летний Фоден выступил в роли ассистента при подаче углового – Ляпорт занес мяч в сетку.

Гвардиола уверенно победил своего бывшего ассистента Микеля Артету. Теперь Манчестер Сити сыграет в полуфинале.

Голевой пас Зинченко

Кубок английской лиги, ¼ фінала

Арсенал – Манчестер Сити 1:4

Голы: Ляказетт, 31 – Габриэл Жезус, 3, Марез, 54, Фоден, 59, Ляпорт, 79.