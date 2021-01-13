Хосеп Гвардіола знову довірив Олександру місце на полі з перших хвилин.

Манчестер Сіті провів свій четвертий поєдинок у новому році – у трьох з них Олександр Зінченко виходив в основі і відіграв по 90 хвилин. Долю протистояння із Брайтоном вирішив єдиний гол Філа Фодена, забитий перед самою перервою.

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На другій компенсованій хвилині Рахім Стерлінг не реалізував пенальті – гравець господарів запустив м’яч вище воріт. Після цього Брайтон організував навалу на ворота команди Гвардіоли. У штрафний майданчик суперника пішов навіть воротар Роберт Санчес. Втім Манчестер Сіті вдалося втримати переможний результат. Чергові три пункти дозволили "містянам" піднятися на третю сходинку в турнірній таблиці АПЛ. У команди Зінченка 32 очка і гра у запасі. Лідирує Манчестер Юнайтед з 36 пунктами.

Поєдинок із Брайтоном можна віднести українцю до активу. Він лідирує за кількістю дотиків серед усіх учасників матчу (121) та кількістю пасів (104). Точність передач – 93,3% і це другий результат на дві команди. Також Зінченко здійснив 5 перехоплень (у решти партнерів – 8 перехоплень на всіх). Статистичний портал WhoScored виставив Олександру непогані 7,47 (п’ятий показник).

Чемпіонат Англії, 18 тур

Манчестер Сіті – Брайтон 1:0

Гол: Фоден, 44.