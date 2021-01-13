Ман Сити победил Брайтон с Зинченко в старте – украинец стал лидером по нескольким показателям
Хосеп Гвардиола снова доверил Александру место на поле с первых минут.
Манчестер Сити провел свой четвертый поединок в новом году – в трех из них Александр Зинченко выходил в основе и сыграл по 90 минут. Судьбу противостояния с Брайтоном решил единственный гол Фила Фодена, забитый перед самым перерывом.
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На второй компенсированной минуте Стерлинг не реализовал пенальти – игрок хозяев запустил мяч выше ворот. После этого Брайтон организовал навалу на ворота команды Гвардиолы. В штрафную соперника пошел даже вратарь Роберт Санчес. Впрочем Манчестер Сити удалось удержать победный результат. Очередные три пункта позволили "горожанам" подняться на третью строчку в турнирной таблице АПЛ. У команды Зинченко 32 очка, а еще игра в запасе. Лидирует Манчестер Юнайтед с 36 пунктами.
Поединок с Брайтоном можно отнести украинцу в актив. Он лидирует по количеству касаний среди всех участников матча (121) и количеству пасов (104). Точность передач – 93,3% и это второй результат на две команды. Также Зинченко совершил 5 перехватов (в остальных партнеров – 8 перехватов на всех). Статистический портал WhoScored выставил Александру неплохие 7,47 (пятый показатель).
Чемпионат Англии, 18 тур
Манчестер Сити – Брайтон 1:0
Гол: Фоден, 44.
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