На думку Ніколо, головна зброя Аталанти – командна роботи. Головний тренер команди Джан П'єро Гасперіні зумів побудувати колектив, який не потребує зірок.

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Люблю гру Маліновського, вона зводить мене з розуму. Також подобається Мурієль, але він зараз травмований. Аталанта стала великим клубом і продовжує рости. Тепер вона знає, як потрібно перемагати навіть за поганої гри,

– сказав Вентола.

Зазначимо, що поточний сезон Руслан Маліновський проводить не так активно, як минулий. Наразі у 6 матчах йому вдалося віддати лише одну результативну передачу.