По мнению Николо, главное оружие Аталанты – командная работы. Главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини сумел построить коллектив, который не нуждается в звездах.

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Люблю игру Малиновского, она сводит меня с ума. Также нравится Муриель, но он сейчас травмирован. Аталанта стала большим клубом и продолжает расти. Теперь она знает, как нужно побеждать даже при плохой игре,

– сказал Вентола.

Отметим, что текущий сезон Руслан Малиновский проводит не так активно, как прошлый. Пока в 6 матчах ему удалось отдать лишь одну результативную передачу.