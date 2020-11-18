ХХавбек сборной Украины Руслан Малиновский находиться на карантине в Италии. По словам жены, у футболиста температура и он чувствует сильную слабость.

Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский возвращается в Италию, информирует Calcio Atalanta.

Гримм раскритиковал санврача Люцерна, который не позволил Украине сыграть со Швейцарией

За футболистом, у которого вчера утром обнаружили COVID-19, приедет специально оборудованный автомобиль, который доставит игрока из Люцерна в Бергамо, где он будет находиться в полной изоляции. Малиновский проведет период без семьи до своего полного выздоровления. Как утверждает портал, Руслану могут позволить посещать тренировки, если болезнь будет проходить без симптомов.

Но жена футболиста в своем сторис в Instagram рассказала, что игрок чувствует слабость и имеет температуру.

В текущем сезоне Малиновский провел в футболке Аталанты 9 матчей, в которых отметился двумя ассистами.

Маркевич об отмене матча Украиной: С Испанией или Германией швейцарцы так не поступили бы

Напомним, что матч 6 тура Лиги наций между Швейцарией и Украиной был отменен из-за решения местной власти, которая сослалась на вспышку COVID-19 в лагере "желто-синих". Решение о судьбе матча принимать Дисциплинарный комитет УЕФА.