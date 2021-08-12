Товариський матч

Аталанта – Алессандрія – 7:1

Голи: Скалвіні, 13, Ілічіч, 20, 44, Пашаліч, 30, Мурієль, 51, Госенс, 56, Толої, 82 – Арріджіні, 43

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Спаринг проти новачка Серії В Алессандрії став для хлопців Джан П'єро Гасперіні легкою прогулянкою. Вже до перерви Аталанта 4 рази засмучувала голкіпера суперника, пропустивши лише один гол.

У другому таймі побиття продовжилося. На 59-й хвилині до знущання над суперником приєднався українець Руслан Маліновський, який через операцію пропустив майже всю передсезонну підготовку.

Аталанта розпочне сезон матчем 1 туру Серії А проти Торіно. На щастя, Маліновський вже входить в обойму команди та зможе взяти участь у грі.