Товарищеский матч

Аталанта – Алессандрия – 7:1

Голы: Скалвини, 13, Иличич, 20, 44, Пашалич, 30, Муриель, 51, Госенс, 56, Толои, 82 – Арриджини, 43

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Спарринг против новичка Серии В Алессандрии стал для ребят Джан Пьеро Гасперини легкой прогулкой. Уже к перерыву Аталанта 4 раза огорчала голкипера соперника, пропустив лишь один гол.

Во втором тайме избиение продолжилось. На 59-й минуте к издевательству над соперником присоединился украинец Руслан Малиновский, который из-за операции пропустил почти всю предсезонную подготовку.

Аталанта начнет сезон матчем 1 тура Серии А против Торино. К счастью, Малиновский уже входит в обойму команды и сможет принять участие в игре.