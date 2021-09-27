Маліновський шокував Інтер своєю грою – міланці хочуть будь-що придбати українця

27 вересня 2021 , 14:07
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Джерело:

Calciomercato

Інтер та Аталанта розписали гольову нічию у матчі 6 туру Серії А. Найкращий перформанс видав український хавбек Руслан Маліновський.

Руслан Маліновський відкрив рахунок у матчі фірмовим гарматним пострілом. Окрім того, статистичні портали поставили йому найвищі оцінки за матч.

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Потужна гра у виконанні українця підсилила інтерес міланського клубу. Ще минулий наставник Інтера Антоніо Конте хотів бачити Руслана у своїй команді. 

Сімоне Індзагі залишився вражений діями Маліновського та не проти такого підсилення. 

Поточний контракт Маліновського з Аталантою розрахований до літа 2023 року. Портал Transfermarkt оцінює українця у 30 мільйонів євро. 

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Автор: Ярослав Сиваківський