Господарі дуже активно розпочали поєдинок. Одна з численних атак на старті гри стала гольовою. Микола Шапаренко виконав корнер з лівого флангу, проте без особливої гостроти. Ілля Забарний підхопив м'яч поруч із кутовим прапорцем на протилежному фланзі і віддав на Олександра Караваєва. Вчорашній уродинник виконав ідеальний навіс на дальню штангу, де наодинці залишився Олександр Зубков. Гравець Ференцвароша головою відправив м'яч у ціль – дебютний гол вихованця Шахтаря у 10-му матчі за національну команду.

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На цьому "синьо-жовті" не зупинилися і створили ще кілька нагод. Особливо активними були Роман Яремчук та Андрій Ярмоленко. Гості відповіли ближче до завершення тайму. На 36-й хвилині вони виконали штрафний – на ударній позиції опинився Кірон Браун. З небезпечним ударом головою суперника впорався Георгій Бущан.

По перерві гра дещо вирівнялася. Північна Ірландія відтіснила українців від своїх воріт і активніше вибиралася на половину поля суперника. Водночас підопічні Андрія Шевченка контролювали ситуацію і до реальної загрози воротам Бущана не доходило.

У середині другого тайму на поле вийшов Георгій Судаков. 18-річний футболіст одразу організував непогану атаку. Однак з ударами Ярмоленка, а згодом і самого Судакова, кіпер впорався. Згодом після помилки воротаря під час кутового міг забивати Артем Бєсєдін, втім не зорієнтувався і нагоду втратив. У компенсований час нападник Динамо навіть забив, щоправда, з офсайду.

Уже 7 червня наша національна команда проведе останній спаринг напередодні чемпіонату Європи. Опонентом України стане Кіпр.

Відео гола Зубкова

Товариський матч

Україна – Північна Ірландія 1:0

Гол: Зубков, 10.