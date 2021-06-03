"Думаю, ми добре підготувались до цього матчу. Звичайно, потрібен час, щоб звикнути один до одного – ми граємо у різних командах. Сьогодні між нами було більше розуміння, ніж у минулих поєдинках, тому заслужили перемогу", – вважає Яремчук.

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Форвард зазначає – Україна сильно відіграла до перерви: "У першому таймі ми могли забивати набагато більше. Завжди шукаю позитив. Головне, що були моменти. Голи прийдуть, стовідсотково. Який був сценарій на матч? Ми відпрацьовували тактику гри з м'ячем, створення моментів. Особливо перший тайм сьогодні був справді хороший".

Також Роман розповів про своє самопочуття і детальніше розповів про травму, отриману ще у складі бельгійського Гента.

Я відіграв один тайм, це було заплановано. Головне – відчути ритм. Декілька днів тому не знав, чи зможу грати. Моя травма? Все гаразд, просто було відчуття, що можу пропустити Євро, але, на щастя, все обійшлось.

Нагадаємо, у Дніпрі "синьо-жовті" перемогли Північну Ірландію завдяки голу Олександра Зубкова.